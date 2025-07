Monreale, il Comune acquista un nuovo veicolo per il trasporto dei disabili

L’importante iniziativa è finanziata con risorse a carico del Fosmit

MONREALE, 18 luglio – Sarà in tempi brevi a disposizione del Comune di Monreale un nuovo veicolo per il trasporto delle persone affette da disabilità.

La procedura per l’acquisto dell’automezzo è già stata definita dai competenti uffici municipali; la spesa, che ammonta in totale a 43.350 euro, è integralmente finanziata dalla Regione Siciliana, avvalendosi dei contributi agli investimenti da assegnare alle amministrazioni comunali per la realizzazione di iniziative a carico del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Le risorse del Fosmit, la cui gestione è affidata al Ministero per gli affari regionali e le autonomie, sono finalizzate alla promozione e all’attuazione di interventi per salvaguardare e valorizzare le realtà montane, con specifiche misure di sostegno destinate ai comuni totalmente o parzialmente montani.

Secondo i dati forniti dall’Uncem (Unione nazionale comuni comunità ed enti montani) in ambito nazionale sono 3.524 i comuni classificati come totalmente montani, mentre sono 652 quelli parzialmente montani: e Monreale rientra fra questi ultimi.

L’assessorato regionale per le Autonomie locali, con apposito decreto, ha già disposto la liquidazione del 50 per cento del contributo assegnato al Comune, che, per ottenere l’erogazione del saldo, dovrà documentare e rendicontare idoneamente le spese sostenute.

L’acquisto di questo veicolo, dotato di accessori e installazioni funzionali a garantire la migliore accessibilità, rappresenta senza dubbio un importante segnale di attenzione nei confronti di quei cittadini monrealesi che hanno difficoltà di spostamento a causa della loro condizione di disabilità. Tutte le iniziative che sono di effettivo aiuto per le persone svantaggiate vanno sempre apprezzate; ed è auspicabile che da parte dell’amministrazione comunale sia costantemente crescente l’impegno concreto a sostegno dei meno fortunati.