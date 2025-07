Monreale saluta Maurizio Busacca, pensionato dopo 35 anni di servizio al Comune

Una cerimonia di commiato alla presenza di amministratori e colleghi

MONREALE, 18 luglio – Dopo 35 anni di dedizione e servizio, Maurizio Busacca va in pensione. Oggi si è svolta alla presenza dell’amministrazione e dei numerosi colleghi che hanno condiviso con lui anni di lavoro e impegno.

Un momento di emozione e gratitudine, che ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, del Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia, degli assessori e diversi dirigenti dell'ente. Un saluto significativo è stato portato anche dal Segretario Generale, Giovanni Impastato, a testimonianza del profondo legame che Busacca ha saputo costruire con l'intera struttura comunale.

Nel corso del suo intervento, Maurizio Busacca ha espresso parole cariche di affetto e speranza: "Non è un addio ma un arrivederci", ha affermato, visibilmente emozionato. Ha poi rievocato i suoi esordi, un ricordo ancora vivo di quando ha affermato: ''nel 1988 sono stato accolto dall’ex sindaco Enzo Giangreco, che mi ha affidato l’ufficio tecnico".

“Maurizio Busacca lascia un segno indelebile nell'amministrazione - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono- avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla gestione del territorio attraverso il suo lavoro nell'ufficio tecnico. La sua professionalità e la sua umanità sono state determinanti”. Parole di apprezzamento sono state espresse dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

A concludere gli interventi Maurizio Busacca ha aggiunto: “Porterò con me un bagaglio di esperienze bellissime di questi anni trascorsi al comune di Monreale . Mi dispiace lasciare i colleghi in un periodo di ricrescita professionale per la definizione di grandi opere pubbliche e l’apertura di tanti cantieri. L’attuale amministrazione è molto attiva e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono certo comunque che la squadra di tante nuove professionalità sarà in grado di raggiungere grandi risultati”.