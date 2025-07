33° anniversario della strage di via D’Amelio, ecco tutte le iniziative in programma

In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio tante sono le iniziative per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta

PALERMO, 18 luglio – In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino promuove a Palermo due iniziative pubbliche volte a rinnovare il dovere della memoria, accrescere la consapevolezza sull’attualità dei fenomeni mafiosi e sostenere percorsi collettivi di crescita democratica e civile.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21.00, presso il giardino della villa confiscata alla mafia di via Bernini n. 52/54, con la ventinovesima edizione di “Legami di Memoria”, manifestazione storica ideata originariamente da Arci Sicilia e oggi realizzata in collaborazione con il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

L’edizione 2025, intitolata “I mandanti senza nome”, prevede una prima parte dal titolo “Quale antimafia: il lavoro sociale a Palermo”dedicata al racconto e alla valorizzazione dell’impegno sociale svolto quotidianamente da realtà associative attive in contesti ad alta fragilità. Interverranno Antonietta Fazio (San Giovanni Apostolo Onlus), Fratel Mauro Billetta(Comunità di Danisinni ETS), Lara Salamone(Associazione Zen Insieme), Gregorio Porcaro(Brancaccio), Fausto Melluso (Presidente Arci Palermo).

Seguirà un momento di approfondimento dal titolo “La politica delle stragi, le stragi della politica” inerente gli sviluppi investigativi relativi alla strage di via D’Amelio, con la partecipazione di Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Vittorio Teresi, già Procuratore della Repubblica a Palermo e Presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Marco Bova, giornalista d’inchiesta autore di recenti lavori sul boss mafioso Matteo Messina Denaro.

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Gioia Sgarlata. La serata sarà arricchita da contributi artistici a cura di Valentina Corrao, attrice e nipote di Rita Borsellino, che concluderà l’evento con la lettura in anteprima assoluta del testo inedito “Il Diamante del Padre Eterno”.

La seconda iniziativa è in programma per sabato 19 luglio 2025, a partire dalle ore 9.00, con “Coloriamo Via D’Amelio – Il 19 luglio per i cittadini di domani”, appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine della città, concepito come momento formativo e ludico finalizzato a trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria e della cittadinanza attiva.

Le attività si svolgeranno all’aperto, presso l’Albero della Pace di via D’Amelio, e prenderanno avvio con uno spettacolo di burattini e pupi curato da Riccardo Pazzaglia e Enrico Fava della “Compagnia Burattini a Bologna” e da Angelo Sicilia della “Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana”. Seguiranno i laboratori educativi ideati, progettati e attuati da docenti, tutor studenti e studentesse del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, che per la presente edizione saranno ispirati all’espressione “Se vuoi la pace, prepara la pace”, un itinerario educativo per costruire strumenti di pace, fratellanza, amicizia e amore: valori che costruiscono la pace anche nelle piccole azioni quotidiane.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di: Arci Servizio Civile Sicilia, Casa Ancora, La Casa di Paolo, Centro Studi Pio La Torre, Emmaus Palermo, Il Quartiere di Monreale, Parco del Sole, Centro Santa Chiara, San Giovanni Apostolo Onlus, Zen Insieme, Cooperativa Parco Uditore.

Sabato 19, presso la lapide del reparto scorte, nella caserma "Lungaro", avrà luogo la deposizione di una corona, alla presenza di autorità civili e militari. Mentre la due giorni su "Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale. Incontri in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", organizzata al palazzo di giustizia di Palermo, il 18 e il 19 luglio, è il tributo alla memoria della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e del ministero degli Affari Esteri. Venerdì alle 21, invece, nella piazza davanti al tribunale, la giunta della sezione dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo, insieme ad alcuni ordini professionali, ha organizzato lo spettacolo: "I giorni di Giuda. Intervista marziana" di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino. Concluderà le commemorazioni la fiaccolata organizzata dal comitato IX Luglio che partirà sempre sabato alle 20 da piazza Vittorio Veneto per arrivare in via D'Amelio.

Anche a Monreale sarà ricordato il giudice Paolo Borsellino con uno spettacolo sulle terrazze del Savoia previsto per sabato alle 21.30 a cura della compagnia teatrale Tritone A.P.S. con il patrocinio del Comune e della Pro loco.

Sabato sera alle 23.15 andrà invece in onda su Rai Uno e Tv2000 il docufilm ''Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria'' realizzato dal dipartimento di scienze politiche di Unipa e diretto da Ambrogio Crespi.