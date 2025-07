Monreale, via libera dalla giunta: 2,5 milioni per riasfaltare via Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata

I fondi sono a valere del Fondo Sviluppo e Coesione

MONREALE, 18 luglio – La giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato nella giornata di oggi la delibera che dà ufficialmente il via ai lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza delle vie Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata, due importanti arterie stradali nelle aree periferiche del territorio comunale.

L’intervento, dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, sarà finanziato attraverso fondi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e punta a migliorare sensibilmente le condizioni di viabilità e sicurezza per i residenti e gli automobilisti che quotidianamente percorrono queste strade.

Le opere previste riguarderanno una riqualificazione completa del manto stradale, con l’eliminazione dei dissesti e delle irregolarità attualmente presenti, che da anni rappresentano una criticità per la circolazione. L’obiettivo è garantire una maggiore fluidità e sicurezza al traffico, oltre a migliorare la qualità della vita nelle zone interessate.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Arcidiacono e dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, anche deputato regionale. In una nota congiunta, i due rappresentanti istituzionali hanno sottolineato come l’amministrazione sia da sempre attenta non solo al centro storico, ma anche alle frazioni e alle aree più periferiche del comune.

“La nostra amministrazione – dichiarano – ha sempre messo al centro delle proprie politiche la riqualificazione del territorio nella sua interezza. In questo caso, le risorse del FSC andranno a beneficio della sicurezza stradale e della qualità della vita di tanti cittadini che vivono o lavorano lungo queste due importanti vie di collegamento”.

L’approvazione della delibera rappresenta dunque un nuovo tassello nel più ampio impegno della giunta Arcidiacono per la rigenerazione urbana e infrastrutturale di Monreale, con un’attenzione particolare all’equità territoriale e alla sicurezza dei cittadini, indipendentemente dalla loro zona di residenza.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie all’intervento e alla volontà della Regione Siciliana, che ha destinato i fondi FSC per sostenere interventi strategici a livello locale.