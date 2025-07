Omaggio a Paolo Borsellino: Monreale ricorda la strage di via D'Amelio

Con una cerimonia in piazza Inghilleri l'amministrazione comunale ha ricordato il giudice e la sua scorta

MONREALE, 19 luglio – Nel giorno del XXXIII anniversario della Strage di Via D'Amelio, che il 19 luglio 1992 strappò alla vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, anche la comunità di Monreale ha voluto rendere omaggio alle vittime, riaffermando il proprio impegno per la legalità e la memoria.

Questa mattina, il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, che ricopre anche la carica di deputato regionale, con altri rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno deposto un omaggio floreale davanti alla lapide situata in Piazza Inghilleri. Questo luogo, carico di significato, ricorda il periodo in cui il giudice Borsellino operò come pretore a Monreale, lasciando un'impronta indelebile nella storia giudiziaria e civile della città.

Le iniziative commemorative a Monreale proseguiranno anche questa sera. Presso Villa Savoia, si terrà una rappresentazione teatrale dedicata alla figura del giudice Paolo Borsellino, un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza. Monreale, sebbene le manifestazioni principali si concentrino a Palermo, mantiene vivo il ricordo di Borsellino e delle vittime della mafia, contribuendo attivamente a promuovere i valori della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata. Il sindaco Arcidiacono e il presidente Intravaia parteciperanno alla fiaccolata che avrà luogo a Palermo.