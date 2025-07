Cari ragazzi, possa la memoria trasformarsi in impegno

Il messaggio dell’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi ai giovani monrealesi nel giorno della memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta

Cari ragazzi e care ragazze,

ogni anno, il 19 luglio, la nostra comunità si ferma per ricordare. Ricordare un uomo, un magistrato, un servitore dello Stato: Paolo Borsellino. E con lui, i volti e i nomi dei cinque agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina – che persero la vita nella strage di via D’Amelio, nel 1992.

A più di trent’anni da quel giorno, la memoria non è solo un atto di commemorazione. È una scelta. È il modo in cui decidiamo ogni giorno da che parte stare: dalla parte della legalità, della giustizia, della responsabilità. Dalla parte di chi non ha avuto paura di affrontare il male, anche a costo della propria vita.

Oggi siete voi, studenti e studentesse, la generazione chiamata a portare avanti questa eredità. Non servono gesti eroici, ma scelte consapevoli. Ogni volta che dite no a un’ingiustizia, ogni volta che rispettate le regole, che cercate la verità, che denunciate un sopruso, voi siete parte di quel cambiamento per cui Borsellino ha vissuto e lottato.

Nelle scuole, con i docenti e i progetti educativi, abbiamo il compito di rendere la memoria qualcosa di vivo, che cammina con voi, tra i banchi, nelle vostre parole, nei vostri pensieri. La mafia si combatte anche con la cultura, con la conoscenza, con il senso critico. E voi avete in mano uno strumento potentissimo: la vostra capacità di immaginare un futuro diverso.

In questa giornata, vi invito a fare silenzio per un attimo. A leggere, a informarvi, a porvi delle domande. A guardare quelle fotografie, quei volti. Non sono solo storia: sono il simbolo di un coraggio che continua a chiederci attenzione.

*Assessore all'Istruzione di Monreale