Emozione e memoria sulla terrazza di Villa Savoia con la pièce “Grazie! Ci hai insegnato a… vivere!”

L’iniziativa è stata organizzata dalla compagnia teatrale “Il Tritone”

MONREALE, 20 luglio – Un pubblico raccolto, attento e partecipe ha assistito ed applaudito ieri sera la pièce teatrale dal titolo “Grazie! Ci hai insegnato a… vivere!”, messa in scena dalla compagnia “Il Tritone” nella terrazza di Villa Savoia.

È stato un reading molto ben fatto, su un argomento che fa parte ormai della storia recente del nostro Paese e cioè il periodo che intercorre fra la strage di Capaci del 23 maggio 1992 e quella di via D’Amelio del 19 luglio successivo.

La pièce, organizzata non a caso nel giorno del 33° anniversario dell’attentato, è basata sulle lettere scritte da Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, che tracciano un quadro a volte sconosciuto ai più della figura del magistrato-eroe. Un modo originale per raccontare l’impegno professionale, il rigore morale e le preoccupazioni personali e familiari del giudice fatto saltare per aria dalla mafia, assieme alla sua scorta.

Il pubblico ha apprezzato, ascoltando in religioso silenzio i passaggi narrati dagli attori e non lesinando alla fine un fragoroso applauso.

L’iniziativa è stata realizzata sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale e ha ribadito l’opportunità di destinare la terrazza di Villa Savoia ad iniziative come destinate alla crescita culturale della comunità, come quella di ieri, come ha opportunamente sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Lo Verso, presente alla manifestazione assieme al collega dello Spettacolo, Salvo Giangreco.