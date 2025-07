Cari ragazzi, promuoviamo legalità e coraggio contro le ingiustizie

Un messaggio del presidente della Confraternita del SS. Crocifisso è stato rivolto ai giovani di Monreale nella ricorrenza della memoria di Paolo Borsellino

Cari ragazzi e care ragazze,

all'indomani della ricorrenza del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio dove perse la vita il giudice Paolo Borsellino con gli agenti della sua scorta, è doveroso riflettere su due valori fondamentali per la nostra società, ovvero la legalità e il coraggio di testimoniare contro l'ingiustizia.

Quando parliamo di legalità, ci riferiamo al rispetto delle regole e delle leggi che governano la nostra società. Essa è importante perché garantisce la sicurezza, la giustizia e la convivenza pacifica tra le persone. Quando rispettiamo le leggi, contribuiamo a creare un ambiente in cui tutti possono vivere dignitosamente e senza paura.

Ma la legalità non è solo una questione di rispetto delle regole. È anche una questione di coraggio e di impegno. Quando vediamo ingiustizie intorno a noi, abbiamo il dovere di parlare e di agire. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a situazioni che violano i diritti umani o che ledono la dignità delle persone.

Testimoniare contro l'ingiustizia significa avere il coraggio di dire la verità, anche quando è difficile, scomodo e pericoloso. Significa essere disposti a prendere posizione e a difendere i valori che riteniamo importanti. Significa essere solidali con chi è stato vittima di ingiustizia e aiutare a creare un mondo più giusto e più umano. Quindi, cari ragazzi, vi esorto a essere coraggiosi e a testimoniare contro l'ingiustizia, la violenza fisica e verbale, e che la vostra testimonianza possa essere uno stile di vita.

Non abbiate paura di parlare e di agire quando vedete qualcosa che non va. Ricordate che ogni piccola azione può fare la differenza e contribuire a creare una società migliore di cui Voi siete il futuro e i custodi. Spero che queste parole vi spingano a essere più responsabili e coraggiosi, e a lavorare per creare un mondo migliore più giusto e più equo per tutti!

*Presidente della Confraternita del SS. Crocifisso di Monreale