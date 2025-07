Servizio rifiuti, cambiano gli orari del call center della ditta Ecolandia

Le variazioni sono temporanee e saranno valide fino al 31 agosto

MONREALE, 21 luglio – La ditta Ecolandia, che si occupa della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Monreale, ha reso noto l’avvenuto cambiamento degli orari di operatività del proprio call center.

La messaggistica Whatsapp, i numeri verdi e le utenze cellulari sono adesso in attività dalle 8 alle 13 e, nella fascia pomeridiana, dalle 14 alle 17. Le modifiche orarie sono state introdotte allo scopo di ottimizzare le risorse aziendali e per migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti durante il periodo estivo.

Oltre che per informazioni e segnalazioni, il numero verde 800596677 è disponibile per usufruire del ritiro a domicilio degli ingombranti; le richieste per questi particolari rifiuti possono essere effettuate anche accedendo all’apposita sezione del sito internet della ditta (https://ecolandiasrl.it/prenota-ritiro/), specificando i propri dati personali, i recapiti di contatto, l’indirizzo e la tipologia dei materiali da prelevare. Il servizio, inoltre, può essere richiesto tramite posta elettronica, utilizzando la casella mail dedicata (prenotaritiro@ecolandiasrl.it).

Le variazioni degli orari hanno comunque carattere temporaneo; dal 1° settembre saranno infatti ripristinati quelli precedentemente in vigore: dopo il 31 agosto il call center tornerà quindi ad essere attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 in tutte le giornate feriali, ossia dal lunedì al venerdì.