Grande successo ieri sera per il concerto “Singers” in piazza Guglielmo

Musica, talento ed emozioni per una serata firmata Sicily Music Academy

MONREALE, 21 luglio – ieri sera piazza Guglielmo II si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Singers”, il concerto di parte degli allievi della classe di canto moderno della Sicily Music Academy.

L’evento estivo, patrocinato dal Comune di Monreale, ha raccolto un vasto pubblico tra cittadini, visitatori e telespettatori collegati da casa, regalando una serata di grande emozione, musica e talento giovane.Sotto la conduzione frizzante e professionale del presentatore Mario Micalizzi, si sono alternate voci nuove e promettenti, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con brani pop, soul e grandi classici rivisitati. Il concerto ha rappresentato il coronamento di un intenso percorso formativo per tutti gli alunni coinvolti, confermando il valore didattico e artistico dell’accademia.

«Vedere i nostri allievi esibirsi con tanta passione e sicurezza davanti a un pubblico così numeroso - ha commentato Davide Cutrona, direttore della Sicily Music Academy - è stato commovente. Ringrazio il Comune di Monreale per l’opportunità che ci è stata offerta e tutto il team che ha reso possibile questa serata. È stato un momento di vera bellezza, condivisione e crescita per tutti».

L’evento si è concluso tra gli applausi e l’entusiasmo generale, confermando l’importanza della musica come strumento di espressione, formazione e aggregazione sociale. La Sicily Music Academy si conferma così un punto di riferimento per la crescita artistica dei giovani talenti nel territorio monrealese e non solo.