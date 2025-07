Ondate di calore e rischio incendi: scatta l’allerta rossa a Palermo e nell’hinterland

Temperatura prevista di 36 gradi nel capoluogo

PALERMO, 21 luglio – La Protezione Civile regionale ha diramato oggi l’avviso n.149, valido dalla mezzanotte del 22 luglio e per le successive 24 ore, che segnala un doppio stato di allerta per la città di Palermo e per il suo hinterland: livello massimo (rosso) sia per il rischio ondate di calore che per il rischio incendi.

Secondo le previsioni contenute nell’avviso, domani il capoluogo siciliano sarà interessato da una forte ondata di calore, con temperature percepite fino a 36 gradi centigradi. Una condizione che ha fatto scattare il livello 3 di allerta, il più alto previsto dal sistema nazionale di sorveglianza.

Contestualmente, anche il rischio incendi raggiunge livelli critici: è stata infatti dichiarata l’allerta rossa, con pericolosità alta per gran parte del territorio palermitano e dell’entroterra.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza. Tra le raccomandazioni principali: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenere una buona idratazione, e prestare particolare attenzione a soggetti fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Per quanto riguarda il rischio incendi, è vietato accendere fuochi o svolgere attività che possano innescare fiamme, anche in aree rurali e periurbane. In caso di avvistamenti di focolai o situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare immediatamente i numeri di emergenza 112 o 115.

L’amministrazione comunale e gli enti preposti stanno monitorando costantemente la situazione e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali della Protezione Civile.