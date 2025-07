Ieri il “Derby del Cuore Gialloverde": una serata di sport e solidarietà

L’evento si è disputato al campo Conca d’Oro ed è stato dedicato alla memoria dei tre ragazzi scomparsi

MONREALE,22 luglio – Ieri sera il Campo Conca d’Oro di Monreale ha ospitato il primo “Derby del Cuore Gialloverde”, un evento che ha saputo unire il mondo dello sport a quello della solidarietà, rendendo un sentito omaggio ai ragazzi scomparsi.

Le squadre di Pioppo Futsal e Real Pioppo si sono fuse in una formazione unica, dando vita a un incontro benefico all'insegna della generosità e del ricordo. La partita, che ha visto il primo cittadino Alberto Arcidiacono scendere in campo e i presidenti delle due società dare il calcio d'inizio, è stata un vero e proprio spettacolo di emozioni. L'atmosfera è stata ulteriormente accesa dalle esibizioni di Tony JD Musica e dalla trascinante energia di Fabio T. – THE VOICE, iconico frontman dei "40 che... ballano i 90".

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’associazione Civilia, presente per la prima volta a questa manifestazione e rappresentata dal suo presidente Francesco Ippolito, a testimonianza di una proficua sinergia con la comunità locale.

Non è mancato un momento di celebrazione per il Pioppo Futsal, a cui l'assessore allo spettacolo Salvo Giangreco ha consegnato un premio per la recente vittoria della Coppa Sicilia.

Le squadre hanno giocato con il sorriso, ma anche con un peso nel cuore, consapevoli che ogni passaggio e ogni rete erano un tributo a chi oggi vive solo nel ricordo.

Un momento particolarmente toccante si è vissuto quando i partecipanti si sono radunati davanti al murales e agli striscioni presenti sul campo, in un gesto di sincera partecipazione e rispetto. La presenza dei ragazzi scomparsi è stata tangibile per tutta la serata, con molteplici rappresentazioni tra la folla che ne hanno onorato la memoria con delicatezza.

Inserito nel programma della celebrazione di Sant’Anna 2025 – Pioppo, il Derby del Cuore ha dimostrato ancora una volta come il calcio possa essere un potente veicolo di solidarietà e coesione sociale, unendo la comunità nella leggerezza del gioco e nella profondità dell'affetto.