Monreale, al via l’acquisto di alcuni terreni adiacenti alla scuola media di Pioppo

Serviranno anche per attività didattiche da svolgere all’aperto

MONREALE, 22 luglio – L’amministrazione comunale di Monreale, con apposita delibera adottata nei giorni scorsi dalla giunta municipale, ha dato il via alla procedura per l’acquisto di alcuni lotti di terreno che si trovano nelle adiacenze della sede della scuola media “Margherita di Navarra” della frazione di Pioppo (nella foto), con accesso dalla via Papa Giovanni Paolo II.

L’iniziativa assunta è connessa alla necessità, evidenziata dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, di disporre di questi spazi per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto, ma anche per migliorare la sicurezza e la viabilità durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

I terreni in questione sono di proprietà di privati e hanno nel complesso una superficie di poco più di 1.150 metri quadrati; si tratta di un’area suddivisa in tre particelle, ciascuna delle quali - secondo l’attuale classificazione catastale - ha la qualità di frutteto.

Saranno ora gli uffici del servizio finanziario guidato dal dirigente Pietroantonio Bevilacqua, a cui sono assegnate anche le competenze in materia di patrimonio, ad occuparsi direttamente degli adempimenti e dei procedimenti per formalizzare l’acquisto dei terreni, il cui valore di mercato è già stato stimato dai tecnici comunali.