MONREALE, 22 luglio – Si sono conclusi da poco i lavori di riordino e schedatura dell’archivio storico della Fondazione madre Diomira Crispi di Monreale , meglio conosciuta in città come ''Badiella'', realizzati grazie al sostegno della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura.

L’ente, fondato nel 1548 come Reclusorio delle Orfane Vergini, fu trasformato nel corso del Seicento in un orfanotrofio con scuola di lavoro per ragazze, affidata alle suore. Nei secoli, ha svolto un ruolo importante nella formazione e nell’assistenza femminile.

I documenti non raccontano solo la storia dell’Opera: offrono spunti interessanti anche per ricerche di più ampio respiro sulla storia del territorio. La serie Censi in Condrò, ad esempio, mostra che i possedimenti dell’ente si estendevano ben oltre Monreale, arrivando fino al messinese. È già predisposta una sala studio aperta a tutti per consultare questo prezioso patrimonio documentario.

È stato effettuato nelle scorse settimane il sopralluogo svolto dalle funzionarie archiviste della Soprintendenza, Elena Montagno e Manuela Coniglio, per verificare la corretta esecuzione dei lavori archivistici.

Erano presenti il segretario della Fondazione, Giovanni Viola, la madre superiora delle Suore Oblate al Divino Amore, suor Marianna Angileri, Federica Attinelli, archivista libero professionista incaricata dei lavori, e padre Giovanni Vitale, direttore dell’archivio storico diocesano di Monreale.