Beni confiscati, il comune aggiudica l’appalto per la riqualificazione dell’immobile di via Pileri

I locali tornano alla pubblica fruibilità: saranno destinati alla Protezione civile

MONREALE, 22 luglio – Il Comune di Monreale ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i "lavori di riqualificazione degli immobili di via Pileri, confiscati alla mafia da utilizzare per fini istituzionali della Protezione civile".

L'intervento, del valore complessivo di 415.123 euro, è stato affidato alla società Teknoservizi s.r.l. di Acireale (CT), che ha offerto un ribasso del 31,9756% sull'importo a base d'asta.

“Questo importante progetto - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - mira a recuperare e valorizzare beni sottratti alla criminalità organizzata, destinandoli a scopi istituzionali legati alla Protezione Civile, aumentando così i presidi di legalità e sicurezza sul territorio”.

L'iter per l'aggiudicazione ha visto un percorso complesso, inizialmente previsto nell'ambito del PNRR e successivamente rifinanziato grazie a risorse statali specifiche per la valorizzazione dei beni confiscati. Il Comune ha proseguito con le verifiche necessarie, accertando la piena regolarità e il possesso di tutti i requisiti da parte dell'impresa Teknoservizi s.r.l. che sono risultati regolari. Il finanziamento per la realizzazione dell’intervento è stato assegnato dal ministero dell’Interno.