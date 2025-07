Portella della Paglia, commemorato il sottotenente Sergio Barbadoro

L’ultimo difensore di Palermo medaglia d’Argento al valore militare. LE FOTO

MONREALE, 23 luglio –L’Associazione Professionale a carattere Sindacale tra Militari USMIA Interforze con il patrocinio gratuito della Città di Monreale, ha organizzato ieri la cerimonia di commemorazione del Sottotenente Sergio Barbadoro, medaglia d’Argento al valor militare.

Il 4 Novembre del ’46 la Repubblica Italiana gli ha concesso la medaglia d’argento al valore militare (alla memoria) con la seguente motivazione: “Comandato a sbarrare, con un pezzo, un passo di montagna all’avanzata di una colonna corazzata nemica, animava i suoi uomini trasfondendo in loro la sua fede. Durante l’impari combattimento durato nove ore e reso piu’ aspro dalla mancanza di ostacoli anticarro, senza collegamenti e senza speranza di aiuto, infliggeva gravi perdite all’avversario, aggiungendo nuova gloria alle gesta degli artiglieri italiani. Caduti o feriti i serventi, continuava da solo a fare fuoco sino a quando colpito a morte cadeva sul pezzo assolvendo eroicamente il compito affidatogli. Luminoso esempio di dedizione al dovere”.

La cerimonia, moderata dal Primo Capitano Francesco Paolo Lo Dico, ha avuto inizio con il saluto dell’Assessore Roccamatisi, delegata del Sindaco di Monreale ed è proseguita con l’intervento del Segretario Generale Regionale per la Sicilia di Usmia Esercito, Roberto Peretti, che ha definito il gesto eroico del sottotenente Barbadoro, esaltando il valore dei soldati, l'attaccamento al dovere per onorare la divisa indossata, ma soprattutto l'amore per la Patria.

Si è passati poi alla cerimonia dell’alzabandiera e, successivamente, alla deposizione di un omaggio floreale a cura della Polizia Locale di Monreale. La cerimonia si è poi conclusa con la spiegazione, del Primo Capitano Lo Dico, afferente la motivazione per la quale è stata concessa, al sottotenente Barbadoro, la medaglia d’argento al valor militare.

Al termine si sono susseguiti interventi da parte di alcuni partecipanti. Salvatore Demma, autore del libro “La Casa del Sole – Storia di due uomini liberi – Palermo 1940 – 43, e dell’Ufficiale di Artiglieria in congedo e attuale presidente di I.P.A. Palermo, Castrense Ganci. Alla cerimonia, molto partecipata, era presente il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, Francesco Maria Fragale, il Generale in congedo dei Paracadutisti, Sergio Fucito, una rappresentanza della locale stazione dei Carabinieri di Pioppo, una rappresentanza del distaccamento del Corpo Forestale di San Martino delle Scale, l’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Monreale, la federazione di Palermo dell’Associazione Nazionale del Fante, l’Associazione di protezione civile Evergreen, l’Associazione I.P.A., soci di Usmia e soci di associazioni combattentistiche e d’Arma.

Per USMIA, l’occasione è stata anche importante per rafforzare la presenza sindacale sul territorio, consolidare i rapporti istituzionali e porre le basi per future iniziative nella regione Puglia. Il ricordo dei nostri Caduti deve essere sempre accompagnato da un impegno concreto per la tutela della dignità e dei diritti del personale in uniforme.