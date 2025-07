Monreale, apre domani lo sportello Amap in piazza Inghilleri

Oddo: “Rispondere in modo più efficiente alle esigenze della comunità”

MONREALE, 23 luglio – Sarà operativo a partire da domani il nuovo sportello AMAP nei locali di piazza Inghilleri 1, sotto la sede del Comando di Polizia Municipale. Il punto di assistenza sarà accessibile a tutti i cittadini e osserverà un orario continuato dalle 9 alle 17.

L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore comunale Riccardo Oddo, che ha sottolineato l’importanza del nuovo presidio per i residenti di Monreale e delle zone limitrofe. “L’apertura dello sportello – ha dichiarato Oddo – rappresenta un passo significativo per migliorare l’accessibilità ai servizi AMAP e rispondere in modo più efficiente alle esigenze della comunità”.

Presso lo sportello sarà possibile svolgere tutte le pratiche legate al servizio idrico: pagamenti, nuove attivazioni, disattivazioni, volture, informazioni sulle bollette e segnalazioni. Un servizio pensato per rendere più semplice e diretto il rapporto tra l’utenza e l’azienda.

In concomitanza con l’apertura del nuovo punto informativo, AMAP ha annunciato anche il posticipo della scadenza delle bollette al 21 agosto. Una decisione, frutto di un recente tavolo tecnico, volta a concedere agli utenti un mese aggiuntivo per effettuare le necessarie verifiche e gestire eventuali anomalie.

Il nuovo sportello si inserisce in un piano più ampio di potenziamento dell'assistenza al pubblico da parte di AMAP, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente, trasparente e vicino ai bisogni dei cittadini.