Bollette idriche e depositi cauzionali: facciamo un po’ di chiarezza

Non è dovuto da chi beneficia delle agevolazioni di carattere sociale

MONREALE, 23 luglio – Oltre alle animate discussioni sugli importi fatturati per le utenze idriche di Monreale, la recente emissione delle esose bollette da parte dell’Amap ha suscitato non poche perplessità e polemiche anche sugli addebiti che riguardano i depositi cauzionali.

Vale allora la pena di fare un po’ di chiarezza sul controverso e dibattuto argomento. Anzitutto, è da tenere presente che nessuna norma impone di richiederlo: lo ha precisato l’Arera, stabilendo che il gestore “può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale”. Risulta dunque evidente che si tratta di una facoltà, di una possibilità (“può richiedere”); se esistesse un tassativo e ineludibile obbligo di legge, l’Autorità si sarebbe senz’altro espressa in maniera differente (“deve richiedere” oppure “richiede”).

A tal proposito va considerato, tuttavia, che il “Regolamento di distribuzione idrica” adottato dall’Amap prevede che il deposito (classificato come “anticipo di garanzia sui consumi”) dev’essere sempre e comunque versato, a meno che non sia attivata la domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture periodicamente emesse.

Inoltre, l’Arera ha prescritto che la cauzione non va addebitata a chi beneficia di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, sempre che - è ovvio - l’azienda che gestisce il servizio ne abbia conoscenza. L’esenzione è riferita essenzialmente a quanti usufruiscono del bonus sociale per disagio economico, che dà diritto a riduzioni sulle bollette relative ai consumi idrici e che si può ottenere in presenza di specifici requisiti economici.

Attualmente spetta a chi ha un indicatore Isee fino a 9.530 euro, se il nucleo familiare comprende al massimo tre figli, oppure non superiore a 20.000 euro per le famiglie con un numero maggiore di figli a carico.

È da ricordare, infine, che la restituzione dell’importo cauzionale deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura del contratto o dall’avvio della domiciliazione bancaria, senza che l’utente sia tenuto a documentare l’avvenuto versamento. Trattandosi di un deposito fruttifero, al momento del rimborso devono essere riconosciuti e corrisposti anche gli interessi legali maturati.