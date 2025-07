Ancora alta la colonnina di mercurio sul Palermitano: ondate di calore e rischio incendi al livello massimo

Dopodomani rialzo fino a 39 gradi

PALERMO, 23 luglio – Continua a mordere, senza dare tregua, l’estate siciliana con temperature percepite in costante aumento e un rischio incendi che resta elevatissimo.

La Protezione Civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.151, valido dalla mezzanotte del 24 luglio e per le successive 24 ore, che conferma lo scenario critico per Palermo e il suo hinterland.

Secondo quanto riportato, il rischio per le ondate di calore si mantiene sul livello 3 (colore rosso) – il più alto previsto dal bollettino – sia per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, sia per giovedì 25 luglio. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi domani, con un ulteriore rialzo fino a 39 gradi dopodomani.

Accanto all’emergenza caldo, si aggiunge la massima allerta per il rischio incendi, per il quale è stato dichiarato un livello di allerta rossa, indicativo di una pericolosità alta in tutto il territorio.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, idratarsi regolarmente, prestare particolare attenzione a anziani, bambini e soggetti fragili, e soprattutto non accendere fuochi in aree verdi o boscate.

Anche un piccolo gesto irresponsabile può trasformarsi in un incendio devastante: si ricorda che, in presenza di fumo o fiamme, è fondamentale allertare tempestivamente i numeri di emergenza, come il 1515 del Corpo Forestale o il 112.

Nel frattempo, gli enti locali e le squadre antincendio restano in stato di massima operatività, monitorando il territorio e intervenendo ove necessario. L’invito, come sempre in questi casi, è a seguire solo fonti ufficiali per gli aggiornamenti e a collaborare con il senso civico di tutti.