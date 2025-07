Nuova Luna, da oltre 20 anni al servizio delle persone: attivati a Monreale i servizi di ASACOM e trasporto disabili

La cooperativa vanta una lunga esperienza alle spalle

MONREALE, 23 luglio – Con una lunga esperienza alle spalle, la Cooperativa Sociale Nuova Luna continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore sanitario e sociale in Sicilia.

Nata oltre vent’anni fa, la cooperativa ha saputo crescere e diversificare la propria offerta, estendendo da più di cinque anni il proprio impegno anche nell’ambito sociale. Oggi è attiva in numerosi comuni e, dal 2024, anche a Monreale, dove ha avviato con successo i servizi di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) e Trasporto Disabili.

La presenza di Nuova Luna sul territorio si contraddistingue per la capacità di offrire interventi mirati, tempestivi e qualificati, rispondendo con efficacia ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. L’organizzazione interna è solida ed efficiente, supportata da un parco mezzi composto da 36 veicoli attrezzati e da un’équipe di operatori specializzati, costantemente aggiornati. Questo consente alla cooperativa di intervenire con prontezza tanto nel contesto sanitario quanto in quello sociale.

Nel corso degli anni, Nuova Luna ha maturato una forte esperienza nell’assistenza domiciliare, nell’educazione personalizzata, nella gestione di centri diurni e nei servizi di trasporto sanitario, anche in emergenza e urgenza. Un’offerta ampia, sviluppata in stretta collaborazione con enti pubblici, istituzioni sanitarie, scuole e famiglie. È proprio da questo lavoro di rete che nasce l’efficacia degli interventi, improntati sempre su una logica di prossimità e ascolto.

«Mettiamo al centro la persona, costruendo risposte concrete e personalizzate ai bisogni reali delle comunità», sottolineano i responsabili della cooperativa. Alla base dell’impegno quotidiano ci sono valori chiari e riconoscibili: affidabilità, inclusione, innovazione e vicinanza al territorio. Principi che guidano ogni scelta, ogni intervento, ogni relazione.

Con il suo ingresso a Monreale, Nuova Luna consolida il proprio ruolo nel terzo settore, portando competenza e passione al servizio di chi ha più bisogno. Un esempio concreto di come professionalità e umanità possano camminare insieme, generando valore per l’intera collettività.