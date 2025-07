Pioppo, poca acqua da domenica scorsa: chiesto l’intervento del Prefetto

La consigliera comunale Giusi Madonia sollecita l’Amap sui disservizi della frazione, poi la problematica potrebbe trasferirsi in Prefettura

MONREALE, 23 luglio – Potrebbe essere necessario l’intervento del Prefetto per risolvere la problematica questione dell’approvvigionamento idrico nella frazione di Pioppo.

A lanciare l’allarme è la consigliera comunale Giusi Madonia che, dopo un confronto con il sindaco Alberto Arcidiacono, ha inviato una formale richiesta via Pec all’Amap, chiedendo un incontro urgente e l’immediato avvio di sopralluoghi congiunti nel territorio.

Il disservizio idrico va avanti ormai da domenica, lasciando diverse famiglie senza acqua o con una fornitura estremamente ridotta, aggravando ulteriormente la situazione in piena estate e in un periodo di temperature elevate. In queste ore si sta cercando di capire se il problema sia legato a perdite occulte nella rete o a un’insufficiente pressione, che impedisce all’acqua di raggiungere correttamente le abitazioni, soprattutto quelle collocate nei punti più alti della frazione o nei piani più alti degli edifici.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: ripristinare e rendere finalmente efficiente il servizio idrico nella zona, da tempo al centro di segnalazioni e disagi da parte dei residenti, costretti a convivere con carenze e interruzioni del servizio.

«Ho chiesto ad AMAP un intervento tempestivo e risolutivo – ha dichiarato la consigliera –. In assenza di risposte concrete, non esiterò a coinvolgere il Prefetto, affinché siano garantite le tutele istituzionali dovute ai cittadini».

Un ultimatum, dunque, che mira a smuovere la situazione e a porre fine a un disagio che incide pesantemente sulla quotidianità delle famiglie e sull’igiene pubblica. Il diritto all’acqua, considerato un diritto fondamentale, non può essere soggetto a interruzioni ingiustificate o ritardi nella gestione. Le istituzioni locali chiedono ora risposte certe e impegni verificabili.