Monreale dichiara guerra ai rifiuti: sette nuove fototrappole contro l'abbandono selvaggio

Iniziativa della Polizia Municipale con il supporto dell’Ecolandia

MONREALE, 24 luglio – Lotta dura contro l’abbandono illecito dei rifiuti a Monreale. Il Comune ha avviato da oggi l’installazione di sette fototrappole di ultima generazione, che saranno posizionate in punti strategici del territorio per monitorare, individuare e sanzionare i trasgressori.

L’iniziativa, condotta dalla Polizia Municipale con il supporto della ditta Ecolandia, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’amministrazione comunale per contrastare un fenomeno sempre più diffuso e dannoso per l’ambiente e il decoro urbano.

Le nuove apparecchiature, capaci di operare in modo discreto ma estremamente efficace, garantiranno un controllo più capillare delle aree a rischio. Le immagini raccolte permetteranno l’identificazione dei responsabili e l’emissione delle relative sanzioni, ma il loro impiego ha anche una forte valenza preventiva e dissuasiva.

A illustrare i dettagli del progetto sono stati gli assessori alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde e Giulio Mannino, con delega all’Igiene Urbana, che hanno dichiarato:

“La lotta all’abbandono illecito dei rifiuti è una delle priorità strategiche della nostra amministrazione. L’installazione di queste fototrappole ci consentirà di agire in modo più incisivo, coniugando prevenzione e repressione”.

Gli assessori hanno inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “Il rispetto dell’ambiente è un dovere di tutti. Monreale è una città patrimonio dell’Umanità e va preservata. Sono anni che il Comune porta avanti campagne di sensibilizzazione e controlli continui. Ora rafforziamo il messaggio: chi abbandona i rifiuti sarà identificato e sanzionato”.

Con questa azione concreta, l’amministrazione comunale rinnova l’appello alla cittadinanza: collaborare per mantenere pulita la città non è solo un gesto di civiltà, ma un contributo essenziale alla tutela del territorio e dell’immagine di Monreale.