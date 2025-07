Monreale punta al turismo globale: al via la collaborazione con Visit Italy

Battaglia: “Un investimento decisivo per il nostro sviluppo turistico”

MONREALE, 24 luglio – Monreale punta a rafforzare la propria presenza nel panorama turistico internazionale grazie a una nuova e significativa collaborazione con Visit Italy, la principale piattaforma di promozione turistica a livello nazionale e globale.

L’annuncio arriva dall’assessore al Turismo, Nadia Battaglia, che sottolinea l’importanza strategica di questo accordo per il futuro del territorio. "L'adesione a Visit Italy non è solo un accordo formale – dichiara l’Assessore – ma un investimento decisivo per il nostro sviluppo turistico. Attraverso questa piattaforma potremo amplificare la visibilità del nostro patrimonio unico, dal Duomo Arabo-Normanno, sito UNESCO, alle nostre eccellenze naturali e gastronomiche."

Grazie alla produzione di contenuti multimediali di alta qualità e a una diffusione mirata su canali internazionali, Monreale potrà raccontarsi al mondo con una voce nuova, autentica e coinvolgente.

"Siamo certi – aggiunge Battaglia – che questa collaborazione renderà Monreale una meta sempre più ambita per quei viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e di valore culturale". L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione integrata che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione, puntando su digitalizzazione, storytelling e sinergie strategiche.

"Il turismo è il motore su cui vogliamo costruire il futuro di Monreale – conclude l’assessore Battaglia –. La nostra città merita una narrazione all’altezza della sua storia millenaria e delle sue potenzialità. Con Visit Italy abbiamo scelto il partner ideale per accendere i riflettori sulle meraviglie di Monreale e renderle protagoniste sul palcoscenico internazionale".