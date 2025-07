Prevenzione incendi, sul monte Gibilmesi sarà installata una torretta digitale

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON «Legalità»

MONREALE, 25 luglio – Risale al 2023 l’approvazione del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione” relativo al triennio 2023-2025.

Predisposto dal Comando del Corpo Forestale, il documento costituisce il principale strumento di programmazione e pianificazione strategica nel settore della prevenzione e della lotta attiva contro il fuoco, definendo anche le linee guida sulle attività e le iniziative da attuare.

In attuazione delle previsioni del piano, è stato approvato e ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del PON «Legalità», il progetto denominato “Sicily Cyber Security”, che riguarda, tra l’altro, l’installazione di termocamere per il rilevamento degli incendi nelle aree forestali e la creazione di sistemi di rilevamento precoce dei roghi e di raccolta di dati ambientali in tempo reale.

Nell’ambito del territorio di Monreale, il progetto contempla l’installazione di una torretta digitale sul monte Gibilmesi: grazie a questo intervento sarà realizzato un moderno ed efficiente strumento di osservazione che mette in rete un sistema di avvistamento funzionale e operativo in ogni condizione ambientale e atmosferica, dotato peraltro di autonomia energetica 24 ore su 24.

Sulla sommità del monte Gibilmesi, il più elevato dei rilievi di Palermo, è presente e attiva ormai da tempo una postazione di avvistamento gestita dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Come si ricorderà, negli anni passati la zona è stata purtroppo segnata in più occasioni da gravi eventi incendiari: con la torretta digitale sarà a disposizione degli addetti ai controlli boschivi un nuovo e utile sistema per rilevare con immediatezza eventuali focolai, con la possibilità di attivare in maniera più tempestiva le attività di spegnimento, riducendo sensibilmente i rischi legati al propagarsi delle fiamme.