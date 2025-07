“Una Voce per Monreale 2025”, il bis di Aurora Bellomia

La manifestazione si è tenuta ieri sera a piazza Guglielmo

MONREALE, 27 luglio – Con una magistrale interpretazione di “Feeling Good”, un successo di Michael Bublè, Aurora Bellomia si aggiudica l’edizione 2025 di “Una voce per Monreale” e bissa il successo di un anno fa.

Il concorso canoro, dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi, presentato dal padre Mario, sotto la direzione artistica di Davide Cutrona e Mauro Fasone, si è tenuto ieri sera nella suggestiva cornice di piazza Guglielmo, ben organizzato dall’A.V.I.S. comunale, in collaborazione con la Sicily Music Academy, con il patrocinio del Comune di Monreale. Scopo della serata, ancora una volta, mettere in luce lo straordinario talento locale, in una manifestazione che ha animato l’estate monrealese con musica e grande partecipazione. La competizione era riservata a sei artisti della categoria Junior (7 13 anni) e venti della Senior (14 65 anni).

Ha vinto, come detto, Aurora Bellomia, seguita da Francesca Caracausi, brava interprete di “Voilà” e in terza posizione Carmen Lupo, che ha proposto “Canta ancora” di Arisa, e ha conquistato il suo terzo podio della carriera, nella manifestazione monrealese.

La categoria Junior ha visto il successo di Simona Forte (Luce), che ha preceduto Tiziana Albano (Pregherò) e Rebecca Maresca (Easy on me).

L’edizione 2025 di Una Voce per Monreale ha confermato di essere un’importante occasione di visibilità per giovani talenti musicali, sottolineando il crescente impegno della Siciliy Music Academy.