Non c’era bisogno di autorizzazione del Questore, quella sera potevano esserci i vigili urbani

so di toccare un argomento estremamente delicato e attuale che ha profondamente segnato la vita della nostra comunità e stravolto la vita di famiglie che hanno provato l'immenso dolore della perdita dei propri figli peraltro in modo violento e incomprensibile, per mano di un branco di criminali che meritano il massimo della pena senza alcuna attenuante.

Chiedo sin da adesso sincere scuse se questo mio intervento acuirà ferite e dolori. Ho molto riflettuto prima di scrivere questa lettera che non ha alcun risvolto politico o di parte, ma soltanto capire perché quella sera il luogo più affollato dai nostri giovani (vi erano anche i miei tre adorati nipoti) era stato lasciato privo di alcun controllo.

Da avvocato penalista, con la deformazione professionale di guardare gli eventi con l'ottica del codice penale - dopo oltre 40 anni di professione - ho sempre pensato che doveva esserci una responsabilità oggettiva in termini di omissione di atti.

Ricordo che eravamo già in clima di festa, sospesa per la morte del Pontefice, ma vi erano le luminarie e le bancarelle e si respirava l’atmosfera di festa e divertimento.

Nonostante ciò, nessun servizio di ordine pubblico o di vigilanza era stato predisposto. Non faccio riferimento ai carabinieri perché l'Arma risponde ad una catena di comando interna. Ma era incomprensibile l’assenza della Polizia Municipale. Ricordo che il sindaco, in preda alle comprensibili polemiche sorte a causa della mancanza di vigilanza, in una intervista al Giornale di Sicilia, credo del 27 giugno, ebbe a dichiarare che "Non posso tenere i vigili in servizio dopo le 20 perché necessita un’autorizzazione del Questore.

Mi sono subito chiesto se questa affermazione, apparsa subito incomprensibile dal punto di vista giuridico, fosse stata suggerita da un funzionario e quindi resa in buona fede o spontaneamente resa dal primo cittadino e quindi in completa malafede.

È incontestabile che l'impiego della Polizia municipale anche in ore serali e notturne resta in capo al comandante e al sindaco, previa predisposizione di turno e straordinario. Senza alcun preventivo "nulla osta questorile”. Vi è una normativa nazionale, ma sprovvista di sanzione che prevede una autorizzazione del Questore ma solo per i vigili che non sono in possesso di armi.

È evidente che le dichiarazioni rilasciate dal capo dell’amministrazione in risposta alla mancata presenza di vigili in piazza sono totalmente prove di verità giuridica e mi auguro rese per ignoranza amministrativa in tema di sicurezza e in materia di ordine pubblico.

E' certo che i nostri vigili urbani potevano prestare servizio dopo le 20 e conoscendo il loro coraggio e la loro preparazione certamente sarebbero intervenuti ed in ogni caso la loro presenza sarebbe stato un deterrente efficace.

Non voglio colpevolizzare alcuno che certamente in cuore suo sa di avere precise responsabilità in termini di omissione e sottovalutazione di un pericolo. E sono certo che l’Autorità giudiziaria, oltre che fare giustizia su crimini efferati come quelli causati da questo branco di assassini, farà luce anche su responsabilità per omissioni che certamente dal punto di vista morale sono altrettanto gravissime. E meritano sanzioni.

* ex sindaco di Monreale