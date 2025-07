Monreale, la giunta approva il progetto di adeguamento e messa in sicurezza della palestra della scuola "Antonio Veneziano"

Previsto un finanziamento di 350.000 euro coperto dalla Regione

MONREALE, 28 luglio – Un passo avanti verso la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. La Giunta comunale, infatti venerdì scorso ha approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai lavori di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza impiantistica della palestra della scuola “Antonio Veneziano”.

Si tratta di un intervento atteso da tempo che mira a migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture scolastiche del territorio. Il progetto, dal valore complessivo di 350.000 euro, sarà interamente finanziato grazie al decreto dirigenziale n. 97 del 24 aprile 2025, emanato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Il finanziamento rientra nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027, Azione 4.2.1, destinata a promuovere l’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli istituti scolastici.

L'intervento è già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024–2026 del Comune di Monreale, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2023.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, in modo da poter avviare rapidamente le successive fasi tecnico-amministrative e contabili, necessarie alla realizzazione concreta dell’opera.

“Si tratta di un intervento fondamentale – commentano dagli uffici comunali – che permetterà di restituire agli studenti una struttura moderna, efficiente e sicura, in linea con gli standard richiesti per l’edilizia scolastica contemporanea”.