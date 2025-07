NY Canta a Monreale: tra pop punk, inediti e autentica passione musicale

L’evento si è tenuto ieri sera a piazza Guglielmo

MONREALE, 28 luglio – Un'atmosfera coinvolgente ha caratterizzato l'evento musicale NY Canta, tenutosi ieri sera a Monreale.

Organizzato con il patrocinio dell'assessorato allo Spettacolo guidato da Salvo Giangreco, nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Monrealese, il contest ha visto partecipanti di tutte le età alternarsi sul palco, portando energia, emozione e talento.

Pensato per valorizzare i giovani artisti, l'iniziativa ha sorpreso il pubblico con una scaletta variegata che ha spaziato tra brani inediti, reinterpretazioni originali e pezzi pop punk carichi di personalità. Nonostante la cornice competitiva, tra i partecipanti si è percepito un forte senso di passione condivisa. Nessuna rivalità forzata, solo tanta voglia di raccontarsi. Tra i momenti più intensi della serata, l'esibizione dei più piccoli ha lasciato il pubblico senza parole: piccoli cantanti con grandi voci, alcuni con timbro da veri tenori, hanno mostrato una maturità artistica sorprendente.

Ad aprire la serata, il primo brano inedito ha colpito per la forza del suo messaggio: "Parlo insieme a quel ragazzo e non allo specchio", un versetto che ha incarnato perfettamente il potere della musica come strumento di confronto, relazione e crescita personale.

Dietro le quinte dell'iniziativa, la direzione artistica è stata affidata a Ciro Barbato e Tony Di Piazza, mentre l'organizzazione generale è stata curata da Mario Micalizzi e Mauro Fasone.

Il contest NY Canta è stato promosso da Worner Music Italy, che ha già annunciato l'attesissima finale nazionale a Roma, prevista per il 10 settembre. Un traguardo importante per i finalisti, che avranno l'occasione di esibirsi in un contesto di alto livello e volare a New York City. Inoltre, tutti i concorrenti hanno ricevuto una borsa di studio del valore di 1.000 euro, legata al progetto formativo "Casa Sanremo eCampus - Performer 4.0", previsto proprio nella città del Festival.

A valutare le performance, una giuria di esperti composta da Vito Brusca, direttore marketing e radiofonico, Ina Infurna dell’Accademia di canto di Porto Empedocle, e Maria Puca, giornalista di Tg24 e membro della sala stampa del Festival di Sanremo.

L'intera serata si è rivelata un punto d'incontro tra talento, passione e professionalità. Un'occasione concreta di vivere la musica come esperienza autentica e condivisa.