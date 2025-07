Con la riforma dei tribunali sia inserita la sezione distaccata di Monreale

Caputo (Udc): "Serviva a amministrare la giustizia in un vastissimo comprensorio"

MONREALE, 28 luglio – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che rivede la riforma della geografia giudiziaria del 2012.

Il provvedimento, volto a garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, torna a far parlare dei tribunali minori e delle sezioni distaccate che sono stati soppressi.



Il disegno di legge, che ora dovrà essere perfezionato e passare al vaglio del Parlamento, dispone il ripristino del tribunale e della procura di Bassano del Grappa, dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, della sezione distaccata di Ischia presso il tribunale di Napoli, di quella di Lipari presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e di quella di Portoferraio presso il tribunale di Livorno.

Nel novero delle sedi la cui riapertura e' stata decisa dal Governo e che verra' poi sottoposta all'esame del Parlamento non figura la sede distaccata di Monreale. Chi ha frequentato da avvocato l'aula di giustizia della storica Pretura di Monreale retta da Borsellino, da Claudio Dall'Acqua e dall'attuale primo presidente della Corte di Appello Matteo Frasca - ha detto Salvino Caputo - poi trasformata in sede distaccata di Tribunale era consapevole che si occupava, sia in ambito civile che penale, di un vastissimo comprensorio che divideva con la sede distaccata di Corleone. Con un volume di processi tra i piu' elevati della provincia di Palermo”.

"Oltre al fatto che i cittadini adesso per le questioni giudiziarie devono recarsi a Palermo con costi e disagi. Per non parlare del fatto che una sede giudiziaria in un Comune dal vastissimo territorio rappresenta una circostanza di elevato prestigio territoriale. Ho chiesto alla deputazione nazionale dell'Udc di intervenire in sede parlamentare per inserire Monreale nella nuova geografia delle sedi giudiziarie. Spero anche che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale aderiscano a questa iniziativa. Intanto un ordine del giorno a sostegno della iniziativa verra' presentato dall’onorevole Serafina Marchetta deputato segretario all'Ars”.