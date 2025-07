Abbandono di rifiuti, altro giro di vite della Polizia Municipale

MONREALE, 29 luglio – Il Comando di Polizia Municipale di Monreale intensifica la lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio comunale.

Nonostante i continui appelli al rispetto dell'ambiente e le campagne di sensibilizzazione, si registra ancora un persistente fenomeno di smaltimento illecito dei rifiuti, con grave danno al decoro urbano e all'igiene pubblica. In risposta a questi atti incivili, il Comando ha già avviato un'attività di indagine approfondita. Grazie all'utilizzo strategico delle telecamere di videosorveglianza posizionate in diverse aree del comune, sono stati acquisiti numerosi filmati che ritraggono i trasgressori in flagranza.

La Polizia Municipale sta procedendo all'identificazione dei responsabili attraverso l'analisi delle immagini e delle informazioni raccolte. Una volta identificati, i soggetti saranno sanzionati in conformità con le normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti, che prevedono multe salate e, nei casi più gravi, denunce penali. Gli assessori alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde all’Igiene Urbana, Giulio Mannino e il comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini nella tutela del territorio e invitano tutti a segnalare tempestivamente episodi di abbandono di rifiuti. La lotta al degrado ambientale è un impegno che coinvolge l'intera comunità e richiede la partecipazione attiva di ognuno per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.