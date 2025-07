Monreale, il Comune si attiva (finalmente) per il rilascio dei “permessi rosa”

Saranno consegnati su richiesta a chi attesta di averne effettivamente diritto

MONREALE, 30 luglio – Il Codice della strada prevede (dal 2021) che per la sosta di autoveicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni possono essere allestiti dagli enti proprietari delle strade spazi per la sosta, indicati da apposita segnaletica, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti.

Per beneficiare di questa opportunità, è necessario essere in possesso dell’autorizzazione concessa dal comune di residenza mediante il rilascio del cosiddetto “permesso rosa”: e l’amministrazione comunale di Monreale si sta (finalmente) attivando e organizzando in tal senso.

Il Corpo della Polizia Municipale ha provveduto, difatti, ad acquistare 200 “permessi rosa”, che saranno rilasciati a chi attesta di averne effettivamente diritto, presentando la relativa richiesta; per ottenere il contrassegno non sarà necessario sostenere alcun costo, ad eccezione dell’imposta di bollo.

Questo speciale pass è utilizzabile su qualsiasi automezzo che sia nella disponibilità (anche temporanea o occasionale) di uno dei genitori, a condizione comunque che il bambino sia all’interno del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo.

Sono ovviamente previste sanzioni pecuniarie per chi dovesse usufruire degli “stalli rosa” in assenza della prescritta autorizzazione o facendone un uso improprio, nonché nei casi di mancato rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nel permesso, con l’elevazione di multe che possono arrivare sino a 344 euro.

Va tenuto conto, infine, che il permesso rilasciato dal comune può essere utilizzato per accompagnare il bambino solamente dalla madre o dal padre e non da persone diverse: le norme del Codice della strada fanno infatti specifico ed esclusivo riferimento ai “genitori”.