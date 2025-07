Monreale, ancora aperta la contesa legale sul residence "Il Quadrifoglio"

Per la frana del 2018 i condomini citano il Comune di Monreale per oltre 380mila euro

MONREALE, 30 luglio – E’ tutt’altro che prossima alla conclusione la lunga controversia tra il comune di Monreale e i condomini del residence “Il Quadrifoglio”, fortemente danneggiato dal nubifragio del 3 novembre 2018.

Dopo anni di contenziosi, carte bollate e richieste di risarcimento, le due parti sia apprestano a duellare ancora in un’aula di tribunale. Il Comune di Monreale, infatti, è stato ufficialmente citato in giudizio dai proprietari degli appartamenti del condominio. Un passo che trae origine sempre dallo smottamento del novembre 2018 che avrebbe causato gravi danni agli immobili situati nella zona interessata.

I condomini, in sostanza chiedono l'accertamento della responsabilità del comune per il dissesto, ritenuto evitabile, e una conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, stimati in complessivi 384.730,05 euro, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.

Alla luce della complessità e dell’entità economica della controversia, l’Amministrazione comunale, pertanto, è ora chiamata a esprimere la propria posizione formale: costituirsi in giudizio, affidando all’avvocato Francesco Troia il mandato di difendere gli interessi dell’ente. Il legale del condominio è invece, l'avvocato Giuseppe Mammina.

La vicenda, come detto, inizia il 3 novembre 2018. Quel giorno, vale la pena ricordarlo, si verificò una frana del terreno a monte del condominio, precisamente lungo via Pietro Novelli, di fronte all’abbeveratoio comunale. A causa delle forti piogge, il muro di contenimento cedette e il fango invase una palazzina. La colata penetrò all’interno di alcuni appartamenti, provocando ingenti danni. Furono gli stessi condomini a mobilitarsi durante la notte per spalare le grandi quantità di fango che si accumularono nell’edificio.