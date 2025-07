Palazzetto dello sport, al via la gara per il completamento dei lavori

L’intervento ha un costo complessivo di circa 1.200.000 euro

MONREALE, 31 luglio – Adesso c’è finalmente l’ufficialità. È stata avviata dal Comune di Monreale la gara d’appalto che riguarda il completamento funzionale dei lavori relativi realizzazione del palazzetto dello sport nell’area esterna dell’istituto scolastico “Margherita di Navarra” di Pioppo.

Dal progetto esecutivo dell’intervento, approvato dalla giunta Arcidiacono a fine marzo, si rileva che l’investimento finanziario preventivato per l’esecuzione delle opere ammonta a circa 1.200.000 euro; per far fronte a questa spesa sono state utilizzate disponibilità residue su mutui contratti negli anni passati con la Cassa depositi e prestiti.

Grazie a questa operazione finanziaria, si è fatto in modo di provvedere all’attuazione dell’atteso intervento senza determinare alcun nuovo indebitamento per il Comune.

La gara per l’affidamento dei lavori sarà espletata mediante procedura negoziata; la selezione delle imprese da invitare sarà effettuata a seguito di apposito avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’ente.

Se nello svolgimento della gara d’appalto non interverranno contestazioni o ricorsi e in assenza di contrattempi, appare ragionevolmente ipotizzabile che si possa giungere alla individuazione dell’impresa aggiudicatrice agli inizi della stagione autunnale.