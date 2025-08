Bollette Amap, ieri un incontro informativo al Santa Caterina promosso da “Noi Giovani di Monreale”

L’assessore Riccardo Oddo ha risposto ai cittadini intervenuti

MONREALE, 1 agosto - Si è svolto ieri pomeriggio nella biblioteca Santa Caterina di Monreale l'incontro pubblico "Acqua e territorio: informiamoci insieme", promosso dal gruppo giovanile "Noi Giovani di Monreale".

L'evento ha offerto un'importante occasione di dialogo e approfondimento sulla tematica della gestione dell'acqua a seguito del recente affidamento del servizio idrico comunale ad Amap. L'incontro ha saputo creare un prezioso spazio di confronto aperto, permettendo a cittadini, rappresentanti delle istituzioni e attori coinvolti di chiarire dubbi e raccogliere istanze.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di organizzare questo incontro -ha dichiarato Giuseppe Gebbia- che ci ha permesso di chiarire molti punti e conoscere meglio la situazione che riguarda il passaggio all'Ato idrica e all'aumento delle tariffe “. L'assessore Oddo ha poi illustrato le iniziative già intraprese per migliorare il servizio, come l'apertura dello sportello Amap con due sportellisti operativi dalle 9 alle 17, e l'imminente arrivo di altre due unità.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia riflessione sulla partecipazione civica e la gestione del territorio, rappresentando un passo significativo verso una cittadinanza più consapevole e attiva. L'amministrazione, si legge in una nota, ha ribadito la propria vicinanza alla comunità, assicurando che continuerà a fornire tutte le informazioni utili per una gestione chiara e trasparente del servizio idrico.