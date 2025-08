Crisi idrica, dalla Regione arriva un’autobotte

Servirà per l’approvvigionamento della popolazione

MONREALE, 1 agosto – In risposta alla crescente crisi idrica che ha colpito il territorio, il Comune di Monreale annuncia l'arrivo di un'autobotte.

Il mezzo, interamente finanziato dalla Regione Siciliana, si pone come un importante passo avanti per supportare la popolazione e far fronte alle emergenze legate alla carenza d'acqua.

L'iniziativa è il risultato di un bando regionale al quale l'assessorato comunale alla Protezione Civile, sotto la guida dell'assessore Giuseppe Di Verde ha aderito.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono esprime un sentito ringraziamento al capo della Protezione Civile Salvo Cocina per il suo contributo e per il lavoro svolto nel garantire l'ottenimento di questo importante veicolo.

"L'arrivo dell'autobotte è una risposta concreta e tangibile alle difficoltà che molti nostri concittadini stanno affrontando – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – Questo mezzo ci permetterà di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia nelle zone più colpite, garantendo un servizio essenziale in un momento di grande necessità". L'autobotte sarà impiegata per distribuire acqua potabile e per supportare le attività di Protezione civile.