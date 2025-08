Monreale, i furbetti del sacchetto non vanno mai in ferie

Venute fuori altre immagini grazie alle telecamere di sorveglianza del territorio: pronte le sanzioni

MONREALE, 1 agosto - Il Comando di Polizia Municipale di Monreale, prosegue con determinazione la sua campagna contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio. Grazie a un sistema di videosorveglianza installato in diversi punti strategici, continuano a essere identificate e sanzionate le persone che si ostinano a gettare i rifiuti in modo illecito.

Come annunciato dall'assessore all'Igiene Urbana, Giulio Mannino, le telecamere stanno permettendo di acquisire prove inconfutabili che portano all'emissione di verbali salati. "L'inciviltà di pochi non può più danneggiare l'immagine e l'ambiente della nostra città- ha dichiarato l'assessore – Ringraziamo il Comando di Polizia Municipale per il lavoro svolto e ribadiamo che la tolleranza è zero verso chi non rispetta le regole".

Nei prossimi giorni, verranno rese pubbliche le immagini relative ad altri 10 siti dove si è verificato l'abbandono di rifiuti, con l'obiettivo di denunciare pubblicamente il fenomeno e sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza. L'amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulita Monreale, utilizzando correttamente i servizi di raccolta e segnalando eventuali infrazioni.