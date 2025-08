A Monreale l’assistenza sanitaria arriva a casa: attivo il servizio ADI di Spazio Vitale

Lo si può attivare attraverso il proprio medico curante

MONREALE, 2 agosto – È attivo anche nel territorio di Monreale il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) fornito dai centri di riabilitazione Spazio Vitale, un'opportunità preziosa per tutti quei cittadini che, per condizioni di salute o difficoltà motorie, necessitano di cure direttamente a domicilio.

L'ADI rappresenta una forma innovativa di assistenza sanitaria che consente a pazienti fragili, anziani o con patologie croniche di ricevere trattamenti medici, esami diagnostici e percorsi riabilitativi senza spostarsi da casa. Il servizio si attiva su indicazione del medico curante, che valuterà le condizioni del paziente e avvierà la richiesta.

Il punto di forza di questa iniziativa è la presa in carico globale del paziente: un’équipe multidisciplinare – composta da medici, infermieri, fisioterapisti e altri specialisti – elabora un programma di recupero personalizzato, garantendo continuità terapeutica e qualità delle cure. Il tutto con la comodità e la sicurezza dell’ambiente domestico, particolarmente importante per chi ha difficoltà a raggiungere strutture sanitarie o centri di riabilitazione.

Il servizio ADI attivato da Spazio Vitale non si limita all’assistenza di base, ma punta a offrire cure di alto livello, eseguite con competenza e umanità, in un’ottica di medicina territoriale che si fa davvero vicina al cittadino.

Per informazioni e attivazione, i cittadini possono contattare il numero 091 6410575 o consultare il sito ufficiale www.centrospaziovitale.it.