Finanziata la realizzazione della pista ciclabile “greenway” Palermo-Monreale

L’opera avrà un costo complessivo di 5,8 milioni di euro

MONREALE, 2 agosto – È stato definitivamente ammesso a finanziamento l’intervento che riguarda la riconversione ad uso pista ciclabile della dismessa ferrovia a scartamento ridotto Palermo-Camporeale, relativamente al tratto che dal capoluogo arriva a Monreale, per una lunghezza di circa 12 chilometri.

L’opera è di competenza del Comune di Palermo: secondo quanto prevede il relativo progetto, il costo complessivo dei lavori è preventivato in 5,8 milioni di euro; le necessarie risorse sono state reperite nell’ambito del programma regionale FESR 2021-2027 e, in particolare, nel contesto delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile.

La ciclovia avrà le caratteristiche di una “greenway”, ossia di un percorso dedicato alla circolazione non motorizzata: una sorta di “corridoio ecologico” tra Palermo e Monreale; sarà realizzata sul tratto iniziale del tracciato ferroviario (risalente all’epoca fascista) che partiva dalla stazione Lolli e terminava a Camporeale, dopo aver attraversato Boccadifalco, Baida, Monreale, Fiumelato, Altofonte, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi e San Cipirello.

Un primo progetto per la creazione di questa pista ciclabile era stato inserito fra gli interventi finanziati dal “Patto per Palermo”, sottoscritto nel 2016 fra dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal sindaco Leoluca Orlando; però negli anni a seguire contrattempi, intoppi e lungaggini tecnico-burocratiche avevano comportato la perdita dei fondi. Tutto da rifare, quindi.

Da qualche tempo, comunque, l’iniziativa è ripartita con nuovo slancio, oltre che con certezza di adeguate risorse finanziarie: e sembra proprio che questa sia davvero la volta buona per veder finalmente realizzata un’opera attesa da tempo, che senza dubbio riveste una notevole valenza sul piano turistico ed ambientale e che può rappresentare per Monreale un ulteriore elemento di attrattività.