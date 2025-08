Bollette Amap, quegli interrogativi che non quadrano…

Riceviamo e pubblichiamo...

Signor direttore,

come tutti gli utenti monrealesi "tartassati" da una decisione che è passata sulle nostre teste, abbiamo seguito fiduciosi gli interventi e le dichiarazioni, più o meno imbarazzati più che rassicuranti in merito al "tavolo tecnico" sbandierato si quattro venti dall’amministrazione che avrebbe dovuto chiarire una intricata e incomprensibile vicenda.

Eravamo in attesa di risposte in merito alle elevate tariffe, ai disservizi, alla mancanza di acqua in quasi tutti i quartieri cittadini e alla verifica sulle letture dei contatori. Il fatidico primo agosto è trascorso e le notizie sono pari a zero.

Certamente la risposta ai tanti problemi creati dalla cessione delle nostre risorse idriche non poteva passare dall’apertura di uno sportello Amap a Monreale. L'aspetto più è il ruolo di vertice in Amap ricoperto dal sindaco di Monreale il quale stranamente ha deciso di non evidenziare di essere uno dei cinque componenti il comitato strategico di Amap. In soldoni parliamo di un organismo di primissimo piano che decide sulle strategie industriali di Amap, sulle assunzioni, sui costi e sulle politiche gestionali della municipalizzata.

È credibile che chi è stato da tempo chiamato ad occupare un posto di tale responsabilità decisionale non era a conoscenza delle tariffe idriche, dei costi di gestione, dei criteri di lettura dei contatori e di bollettazione? È credibile con rigore di logica che il sindaco chieda un tavolo tecnico? A chi lo chiede? A se stesso? Per decidere cosa, se non quello che era già stato stabilito al momento della cessione del servizio? Possibile che chi di fatto amministra Amap non era a conoscenza di costi e condizioni? Se non era a conoscenza è gravissimo perché denota una disattenzione su scelte decisionali irrevocabili. Se lo sapeva e lo ha taciuto ai monrealesi è ancora più grave e politicamente sanzionabile.

Il che fa il paio con l’affermazione che i Vigili non possono prestare servizio dopo le 20. Ed intanto come ogni sera Monreale è incontrastata preda di giovani balordi e pericolosi.

* Ex sindaco di Monreale