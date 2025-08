Bollette idriche, l’Amap incarica una società esterna di rilevare i consumi idrici

La cittadinanza è invitata a facilitare le operazioni di lettura

MONREALE, 4 agosto – Il Comune di Monreale informa la cittadinanza che, a partire da oggi, lunedì 4 agosto, e fino a mercoledì 10 settembre 2025, una società esterna, incaricata da AMAP S.p.A., sarà sul territorio per effettuare la rilevazione dei consumi sui contatori idrici.

L'obiettivo di questa operazione è garantire l'emissione di bollette basate sui consumi effettivi. Per questo motivo, si invita la cittadinanza a facilitare l'accesso ai contatori al personale incaricato. In caso di mancata lettura, AMAP emetterà una bolletta di acconto, come previsto dalla normativa ARERA.

Si ricorda inoltre che, secondo il regolamento di distribuzione idrica, è dovere dell'utente consentire e facilitare l'accesso ai misuratori. Il personale addetto, se necessario, sostituirà i lucchetti privati con quelli AMAP. Le chiavi dei nuovi lucchetti potranno essere ritirate presso gli sportelli AMAP, i cui indirizzi sono disponibili sul sito ufficiale www.amapspa.it.

Cosa fare: assicurarsi che il contatore sia facilmente accessibile. Ove esista un lucchetto, il personale addetto potrebbe sostituirlo. L’utente sarà informato su come ritirare la chiave del nuovo lucchetto. Questa attività è fondamentale per una corretta fatturazione. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per il buon esito delle operazioni.