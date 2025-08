Autorizzata dalla conferenza dei servizi la realizzazione del sistema di depurazione

Passo importante segnato dall’ATI idrica

MONREALE, 4 agosto – Via libera al sistema di depurazione e potenziamento idrico: sicurezza e innovazione per il territorio.

L'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) ha segnato un passo importante per la gestione delle risorse idriche locali. Tra le prime azioni concrete, la nuova governance ha approvato un piano per l'incremento delle risorse idriche, che prevede il riavvio dei prelievi da un corso d'acqua locale a scopo potabile. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza idrica del territorio e ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Un risultato fondamentale è l'autorizzazione ottenuta dalla Conferenza dei Servizi per la realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue. Questo intervento non solo migliorerà la protezione dell'ambiente, ma ottimizzerà anche la gestione complessiva delle risorse idriche.

Il piano include inoltre un secondo punto cruciale: il miglioramento di un impianto di potabilizzazione con l'installazione di una sezione di filtrazione a carboni attivi granulari. Questa tecnologia di ultima generazione garantirà la massima purezza dell'acqua, eliminando impurità e contaminanti.

Queste iniziative rappresentano l'inizio di un piano più ampio volto a modernizzare le infrastrutture idriche e garantire un servizio efficiente per tutti i cittadini.