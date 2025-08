Monreale, dall’imposta di soggiorno oltre 200.000 euro di incassi per il Comune

La città è però ancora priva di un ufficio turistico

MONREALE, 5 agosto – L’imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011, a seguito dell’introduzione nella nuova normativa sul federalismo fiscale municipale; è posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e viene applicata, con criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un massimo di cinque euro per pernottamento.

Per quanto riguarda Monreale, l’importo giornaliero del tributo è attualmente determinato in tre euro per chi è ospite di alberghi di prima categoria o di lusso, mentre per le permanenze presso altre tipologie di strutture la quota dovuta è di due euro.

Nel corso dell’ultimo quinquennio, gli incassi derivanti dalla riscossione dell’imposta hanno consentito al Comune di Monreale di incamerare complessivamente poco più di 200.000 euro; entrando nel dettaglio, questi sono i dati degli introiti suddivisi per annualità: nell’anno 2020 14.328 euro; nel 2021 12.327; nell’anno 2022 80.002 euro; nel 2023 50.799; nell’anno 2024, infine, 48.604 euro.

Secondo quanto prevede la vigente normativa, con questi incassi è possibile finanziare interventi in materia di turismo e per la manutenzione, la fruizione e il recupero di beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; dallo scorso anno questi proventi sono utilizzabili anche per fronteggiare i costi relativi alle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Sarebbe di certo utile conoscere in che maniera, nello specifico, sono state spese dall’amministrazione comunale le somme riscosse: ciò sia per evidenti ragioni di trasparenza, sia per consentire alla cittadinanza e agli operatori del settore turistico-alberghiero di valutare con cognizione di causa le modalità di effettivo impiego di queste risorse.

Inoltre, sarebbe interessante sapere a quali finalità sono stati (o saranno) destinati quest’anno i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, possibilmente tenendo conto delle proposte e dei suggerimenti formulati dai gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio.

In ogni caso, è davvero sconfortante constatare che, ad oggi, in città non sia in funzione un ufficio turistico comunale, a cui i visitatori italiani e stranieri possano rivolgersi per informazioni e per gli essenziali servizi di accoglienza ed assistenza. Una simile carenza appare inaccettabile in una località tanto rinomata e frequentata come Monreale, conosciuta in tutto il mondo per magnificenza della sua cattedrale arabo-normanna, inserita dall’Unesco nel 2015 fra i siti che costituiscono il “patrimonio dell’umanità”.