Appalto pluriennale del servizio rifiuti, arriva il sì del Consiglio comunale

La gara sarà indetta dalla SRR, con un affidamento valevole per sei anni

MONREALE, 6 agosto – Il Consiglio comunale ha preso atto, e quindi ha sostanzialmente approvato, il progetto relativo all’appalto pluriennale che riguarda la gestione del servizio rifiuti, predisposto dai tecnici della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e avrà la durata di sei anni. Il costo complessivo del servizio è preventivato in quasi 31 milioni di euro; ovviamente la parte più consistente delle spese è quella inerente al personale, comprendendo gli oneri stipendiali e previdenziali per gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, al relativo trasporto e al lavaggio delle strade, nonché per gli incaricati delle attività di coordinamento.

Altra voce di costo particolarmente significativa è quella riferita alla fornitura dei beni di consumo e delle attrezzature necessarie per garantire l’ottimale svolgimento del servizio.

All’indizione della gara provvederà direttamente la S.R.R., espletando la relativa procedura in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni normative che attualmente regolano il settore dei pubblici appalti.

Nel corso della seduta consiliare, l’assessore ai Servizi ambientali Giulio Mannino ha sottolineato gli aspetti innovativi, la complessità e l’importanza del progetto, che non ha esitato a definire «veramente meraviglioso».

In aula non sono mancati momenti di acceso confronto fra lo stesso assessore e il consigliere Pippo Lo Coco, che, tra l’altro, si è lamentato dei ritardi che hanno finora contraddistinto l’iter per la realizzazione del centro di raccolta, per il quale nel 2023 è stato assegnato al Comune di Monreale, nell’ambito del Pnrr, un contributo di un milione di euro.

A tal proposito, Mannino ha fatto presente che i lavori per la creazione dell’impianto saranno appaltati a settembre e che il completamento dell’opera avverrà entro il mese di giugno del prossimo anno.