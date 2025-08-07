Monreale, ultimati i lavori della “casa della comunità” di piazza Ignazio Florio

L’intervento è stato realizzato dall’ASP di Palermo con fondi del Pnrr

MONREALE, 7 agosto – Sono 38 le “case della comunità” che l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha programmato di istituire, oltre che nel capoluogo, in diversi comuni del Palermitano.

Fra questi Bagheria, Carini, Cefalù, Corleone, Misilmeri, Monreale, Partinico, San Giuseppe Jato, Termini Imerese e Villabate, nonché nelle isole di Ustica, Lampedusa e Linosa.

La “casa della comunità” nasce con l’obiettivo di fornire assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini, rivolgendo particolare attenzione ai più anziani e ai fragili, anche ai fini della riduzione numerica dei ricoveri ospedalieri e degli accessi al pronto soccorso; è la struttura in cui la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti, assicurando un’assistenza socio-sanitaria completa e continua.

I fondi per dare attuazione a questo ambizioso programma sono stati assegnati all’ASP di Palermo nell’ambito della “Missione Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento finanziario che supera i 57 milioni di euro.

Per quanto riguarda Monreale, la “casa della comunità” entrerà in funzione nell’ex casello ferroviario di piazza Ignazio Florio (nella foto), che in precedenza ospitava il poliambulatorio intitolato al compianto Domenico Intravaia. L’appalto relativo alla ristrutturazione dell’immobile è stato affidato alle imprese “Cooperativa Edile Appennino” e “Eurovega Costruzioni”, che si sono occupate rispettivamente delle opere edili e delle lavorazioni impiantistiche, per un importo contrattuale complessivo di circa 460.000 euro, al netto dell’Iva.

I lavori sono stati ultimati il 5 giugno scorso; si attende adesso che siano definite le operazioni di collaudo, necessarie per verificare e certificare che l’intervento sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e dei patti contrattuali.

All’interno della “casa della comunità”, a cui chiunque potrà accedere in maniera diretta, verranno garantite le cure sanitarie primarie con la medicina specialistica, gli ambulatori, i servizi diagnostici e infermieristici, l’assistenza di prossimità e le attività socio-sanitarie.