Monreale, al via il concorso per cinque funzionari amministrativi contabili

Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino al 22 agosto

MONREALE, 7 agosto – Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico: il Comune di Monreale ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di cinque funzionari amministrativi-contabili, ex categoria D, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Una selezione che rientra nel più ampio piano di potenziamento del personale dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare i servizi offerti alla cittadinanza e migliorare l’efficienza della macchina amministrativa.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha sottolineato l’importanza di investire su nuove risorse umane qualificate:

“L’assunzione di nuovo personale qualificato è una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato Arcidiacono –. Con questo concorso vogliamo inserire figure professionali che possano contribuire a rendere il Comune più efficiente e reattivo alle esigenze del territorio. L’obiettivo è garantire servizi di qualità, ottimizzando la gestione amministrativa e contabile. Invito tutti i giovani qualificati e motivati a cogliere questa importante opportunità.”

Le candidature possono essere inviate a partire da oggi e fino alle ore 13 del 22 agosto prossimo. La procedura è completamente digitale e avverrà esclusivamente attraverso il portale INPA, il sito nazionale per il reclutamento nella pubblica amministrazione, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS.

Il bando integrale, comprensivo dei requisiti richiesti, delle modalità di selezione e di tutte le informazioni utili, è disponibile sia sul portale INPA sia sul sito istituzionale del Comune di Monreale, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso, all’indirizzo www.comune.monreale.pa.it.

Per Monreale si tratta quindi di un passo importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento dell’organico comunale, in linea con le nuove esigenze organizzative e di servizio pubblico.