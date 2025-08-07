Fondo per le mense scolastiche biologiche, contributi assegnati anche a Monreale

Ne dà notizia l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi

MONREALE, 7 agosto – È stata sancita a Roma nei giorni scorsi dalla Conferenza Unificata l’intesa sul decreto interministeriale che definisce il riparto del fondo per le mense biologiche per l’anno in corso.

L’atteso provvedimento riguarda l’assegnazione delle somme in favore delle amministrazioni locali, per un ammontare di 4,6 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei costi a carico delle famiglie, promuovendo inoltre l’utilizzo di prodotti biologici nelle mense scolastiche.

Le risorse disponibili sono state ripartite fra le varie regioni italiane, che provvederanno a loro volta a riversarle ai comuni con la finalità di abbattere le tariffe applicate alle famiglie i cui figli usufruiscono del servizio di refezione.

Una quota del fondo è destinata ad iniziative da attuare presso le scuole per la promozione, la sensibilizzazione e l’informazione sull’alimentazione biologica; in questo caso, spetta alle singole regioni stabilire se provvedere direttamente alla gestione delle somme ovvero trasferirle alle amministrazioni comunali.

L’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi (nella foto) ha reso noto che il Comune di Monreale è stato inserito fra gli enti beneficiari di questi contributi, precisando che «le risorse ministeriali assegnate si riferiscono al servizio mensa che è stato attivato sia per gli alunni che frequentano gli istituti comprensivi Margherita di Navarra e Guglielmo II, sia per gli utenti dell’asilo nido di via Venero».

«Ritengo doveroso rivolgere un plauso al dirigente dell’area promozione sociale e territoriale Pietroantonio Bevilacqua - ha poi aggiunto l’assessore Roccamatisi - per l’impegno profuso nel supporto tecnico-amministrativo necessario alla partecipazione e all’attuazione delle misure previste dal fondo».

Rimanendo in argomento, è da segnalare che sono attualmente in fase di esecuzione i lavori che riguardano la nuova sala mensa della scuola media di Pioppo, finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza; oltre alla realizzazione delle opere edili e impiantistiche, con i fondi disponibili saranno anche acquistate le attrezzature occorrenti per garantire la funzionalità del servizio di refezione (armadi frigo, lavastoviglie, carrelli, tavoli, sedie, vassoi, posate ed elementi di arredo).