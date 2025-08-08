Monreale, attivo il nuovo sportello CUP all'ex ospedale Santa Caterina

Possibile prenotare visite specialistiche senza difficili spostamenti
MONREALE, 8 agosto – Il Comune di Monreale per rendere i servizi sanitari più accessibili, ha attivato uno sportello del CUP (Centro Unico Prenotazioni) presso l'ex ospedale Santa Caterina, gestito dal dipendente comunale Stefano Intravaia al primo piano dello storico edificio.
Grazie a questo servizio, i cittadini di Monreale potranno prenotare visite mediche specialistiche direttamente in loco, senza doversi spostare.
Questi gli orari di apertura:
Lunedì: dalle 8:30 alle 11:30
Martedì: dalle 15 alle 17
Giovedì: dalle 8:30 alle 11:30
Attenzione: Lo sportello gestisce solo le prenotazioni per le strutture sanitarie del circuito provinciale. Le prenotazioni per gli Ospedali Riuniti devono essere effettuate presso le loro sedi dedicate.
L'amministrazione comunale ringrazia l'ASP di Palermo per la collaborazione che ha reso possibile l'attivazione di questo importante servizio per la comunità.
