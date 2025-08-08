Monreale alla Fiera Internazionale “ITB Asia 2025” di Singapore: al via la selezione degli operatori economici locali

L’evento si terrà dal 15 al 17 ottobre. Interesserà i settori della ceramica, del mosaico, dell’olio e del vino

MONREALE, 8 agosto – Il Comune di Monreale sarà presente alla prestigiosa fiera internazionale “ITB Asia 2025”, in programma dal 15 al 17 ottobre presso il Marina Bay Sands Expo & Convention Centre di Singapore.

L’iniziativa che coinvolgerà gli operatori economici rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e valorizzazione della città di Monreale, del suo patrimonio turistico e delle eccellenze produttive del territorio, attraverso la presenza diretta in uno dei più rilevanti appuntamenti fieristici internazionali del settore turistico e culturale.

A ufficializzare la notizia sono stati: l’assessore al Turismo Nadia Battaglia e alle Attività Produttive Fabrizio Lo Verso che invitano gli operatori economici monrealesi, operanti nei settori della ceramica, del mosaico e dell’olio, del vino, a presentare la propria manifestazione di interesse per essere selezionati a partecipare all’evento.

“La partecipazione a ITB Asia 2025 non è solo un’occasione per promuovere i nostri prodotti e le nostre bellezze artistiche e culturali,” – dichiara l’assessore Battaglia – “ma anche per tessere nuove relazioni internazionali e attrarre flussi turistici di qualità nel nostro territorio”.

“Siamo orgogliosi di sostenere concretamente i nostri artigiani e produttori locali in un contesto così prestigioso,” – aggiunge l’assessore Lo Verso – “offrendo visibilità e opportunità di sviluppo economico a chi rappresenta le radici e l’innovazione del nostro sistema produttivo”.

Alla manifestazione possono partecipare imprese e attività commerciali con sede nel Comune di Monreale in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico (consultabile sul sito istituzionale del Comune).

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: comune.monreale@pec.it con oggetto: “AVVISO ITB ASIA 2025 – [NOME OPERATORE ECONOMICO]” entro e non oltre le ore 13 del 18 agosto 2025.

Le imprese selezionate beneficeranno di copertura per le spese di viaggio, vitto, alloggio e spedizione dei materiali da esporre.