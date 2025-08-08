Monreale, al via i lavori per l’impianto di risalita: cambia la viabilità dal 25 agosto

Il nuovo piano ruota intorno alla zona del parcheggio Torres

MONREALE, 8 agosto – Monreale si prepara a una piccola rivoluzione nella mobilità cittadina. Il Comando di Polizia Municipale ha annunciato che dal prossimo 25 agosto entreranno nel vivo i lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita che collegherà il parcheggio Torres al centro storico.

Un’opera attesa da anni e considerata strategica per migliorare l’accesso al cuore della città, sia per i residenti che per i turisti. Il cantiere interesserà il tratto stradale a monte del parcheggio Torres, compreso tra via Cappuccini e via Ignazio Florio. Per ridurre al minimo i disagi, il Comune ha predisposto un nuovo piano del traffico, già formalizzato con apposita ordinanza.

Le modifiche più rilevanti prevedono il ripristino del doppio senso di circolazione in via Arcivescovado e via Cappuccini, e l’istituzione del senso unico in via Santa Liberata, limitatamente al tratto compreso tra i civici 1 e 7.

In concreto, i veicoli provenienti da via Ignazio Florio potranno proseguire verso via Cappuccini e via Arcivescovado, mentre chi arriva da via Arcivescovado avrà la possibilità di immettersi in via Cappuccini e in via Santa Liberata, transitando per l’area antistante il liceo Emanuele Basile. Per consentire questo passaggio, il Comune ha siglato una convenzione con l’Ente Opere di Religione e di Culto, guidato dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi.

«Il Comune di Monreale – si legge in una nota – si impegna a gestire al meglio questa fase, collaborando costantemente per minimizzare i disagi e garantire una viabilità il più scorrevole possibile durante lo sviluppo di questa importante opera urbanistica. Gli studi di traffico effettuati hanno permesso di individuare le soluzioni più adatte per la viabilità esistente e futura, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del centro storico per residenti e turisti».

L’avvio dei lavori segna un passo decisivo verso un progetto che promette di trasformare radicalmente l’accesso a Monreale, con un occhio di riguardo alla valorizzazione turistica e alla vivibilità urbana.