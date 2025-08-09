Meteo, ancora caldo nel weekend nell’hinterland di Palermo

La Protezione civile parla di allerta “arancione”

MONREALE, 9 agosto – Sarà un weekend all’insegna del rialzo delle temperature quello attuale. Nel Palermitano, soprattutto nelle immediate vicinanze del capoluogo, la colonnina di mercurio tornerà a salire.

A confermarlo è l’ultimo bollettino del dipartimento regionale di protezione civile, che parla di allerta arancione, affermando che, in concomitanza con il previsto aumento delle temperature, le massime percepite potrebbero toccare i 35-36 gradi centigradi, complici l’afa e il basso tasso di umidità.

Secondo le previsioni, le condizioni meteorologiche – caratterizzate da vegetazione secca, caldo intenso e possibili raffiche di vento – favoriscono la rapida propagazione di eventuali focolai. «È fondamentale la massima prudenza – avverte la Protezione Civile – e il rispetto del divieto assoluto di accendere fuochi o bruciare residui vegetali».

Oltre al pericolo per l’ambiente, le autorità raccomandano particolare attenzione alla salute: l’esposizione prolungata al caldo nelle ore centrali della giornata (11-17) può provocare colpi di calore, soprattutto tra anziani, bambini e persone con patologie croniche.